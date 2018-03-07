/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳其邁蘇打綠林氏璧地震
>rss

砍死女友自殺不成 男子殺人罪起訴

發稿時間：2018/03/07 11:53

最新更新：2018/03/07 11:53

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇木春台中7日電）范姓男子因不滿劉姓女友另結新歡，且要將共同經營的茶行轉登記給劉婦兒子，去年底涉嫌持水果刀砍死劉婦，到山區自殺不成投案，台中地檢署今天依殺人罪嫌將范男起訴。

台中地檢署今天發布起訴書指出，56歲范姓男子為台中市北屯區一家茶行負責人，劉姓婦人為實際負責人，兩人在10年前認識後交往，並一同經營茶行。

民國106年間，劉姓婦人開始與另名張姓男子交往，同年11月遭范男發現，兩人發生爭吵後，范男向劉婦表示「他得不到，別人也別想得到」，劉婦開始疏遠范男，並想將茶行負責人變更為她的邱姓兒子。

106年12月19日，劉婦向范男表示，希望他簽署茶行的讓渡書，否則也要將范男的負責人取消，范男不甘人財兩失，20日上午9時帶著兩把水果刀前往茶行，並藏在2樓到3樓的樓梯轉角處。

范男趁劉婦下樓時，持水果刀朝劉婦腹部刺1刀、胸部刺殺15刀，再朝頸部橫向砍殺，造成劉婦出血性休克及呼吸衰竭當場死亡，范男行兇後逃離現場。

劉婦兒子因聯繫不上母親，到茶行內查看才發現母親已死亡，范男犯案後開車到台中市大里區竹仔坑山區，在車內自殺不成，轉而到警局投案，並查扣犯案水果刀及衣物，台中地檢署偵辦後今天依殺人罪嫌將范男起訴。（編輯：方沛清）1070307

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP