貨車經合歡山爆胎起火 駕駛偕妻兒逃生

曾姓男子7日駕駛大貨車載運石灰到南投，行經省道台14甲線合歡山公路疑因輪胎爆胎燃燒，曾男緊急停車與隨行妻兒逃生，並聯絡其他貨車接駁貨物。（仁愛警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年3月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）曾姓男子今天駕駛大貨車載運石灰到南投，行經省道台14甲線合歡山公路疑因輪胎爆胎燃燒，曾男緊急停車並與隨行妻兒逃生。



36歲曾姓男子駕駛營業大貨車，載運石灰從宜蘭送貨到南投，上午行經省道台14甲線19公里處、南投縣仁愛鄉翠峰路段時，疑因左後輪爆胎摩擦輪圈起火，曾男趕緊停下貨車，並帶著車內妻子、3歲兒子逃生，3人所幸無受傷。



南投縣政府警察局仁愛分局表示，翠峰派出所巡佐周偉南、警員林愈勝接獲消防局轉報，台14甲線19公里處有車輛起火燃燒，趕抵現場發現大貨車左後橡膠輪胎脫離輪圈，掉落後方數公尺並起火燃燒，曾姓男駕駛與妻兒安全逃出。



仁愛警分局指出，貨車起火當時，一輛路過巴士提供滅火器協助滅火，員警管制人車通行，隨後南投縣消防局仁愛分隊消防車抵達灌救，火勢上午8時10分熄滅，經確認安全無虞後，道路恢復單向通行。



仁愛警分局表示，貨車起火事故造成交通阻塞約1小時，火勢撲滅後，員警在貨車前後擺放交通錐警示，並請曾姓駕駛聯絡拖吊業者移置貨車，後續檢視及拍攝貨車輪胎及相關機件以釐清事發原因。（編輯：張芷瑄）1070307