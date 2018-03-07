犯保協會20週年慶 方馨擔任保護大使

犯罪被害人保護協會7日舉辦20週年系列活動起跑記者會，邀請藝人方馨（中）擔任保護大使，由法務部長邱太三（左）及台灣高等法院檢察署檢察長王添盛（右）頒發聘書。中央社記者蕭博文攝 107年3月7日

（中央社記者蕭博文台北7日電）犯罪被害人保護協會今天舉辦20週年系列活動起跑記者會，受邀擔任保護大使的藝人方馨說，有能力的人應該多付出一點，希望藉由小小的力量造成更大的迴響。



犯保協會成立於民國88年，今年邁入20週年，包括法務部長邱太三、檢察總長顏大和、身兼犯保協會董事長的台灣高等法院檢察署檢察長王添盛等人均出席20週年記者會，還與新竹分會志工大跳抖肩舞。



犯保協會指出，過去曾邀請白冰冰、楊貴媚等知名藝人擔任犯罪被害人保護大使，今年則邀請方馨擔任大使，希望透過方馨的正面形象，呼籲社會各界給犯罪被害人工作更多的支持與鼓勵。



方馨致詞時說，透過在犯保協會新北分會擔任志工的小阿姨介紹，對犯保工作有更多的認識，也認為有能力的人就該多付出一點，多次自問「我當藝人除了可以掙一點錢，還可以做一些什麼呢？」因此決定接下保護大使工作。



方馨說，很榮幸因為在電視上的正面形象受邀擔任大使，希望藉由小小的力量造成更大的迴響，讓社會更加重視支持犯保工作，也希望她的正面形象，帶給馨生人（犯罪被害人及家屬）正面的力量。



方馨還說，原本以為法務部長很嚴肅，擔心坐在部長旁邊會很緊張，沒想到邱太三非常親民。



邱太三則表示，方馨在電視劇中的角色堅毅果敢，深受觀眾喜愛，母親也是方馨的忠實影迷，原本只會說國語的外勞也因為每天收看方馨的戲劇，台語已經比他還要溜。



邱太三說，犯罪被害人的保護工作永遠都不夠，犯保協會不斷精進，提供生活秩序與身心受創的被害人關懷與協助，在訴訟制度上，過去修法大多保護被告，法務部已提出讓被害人獨立聲請調查證據的修法草案，從訴訟制度保護被害人，讓被害人在訴訟中獲得注重並得以表達心聲。



犯保協會新聞稿則指出，目前全國共有1088位犯保志工，提供法律協助計畫、心理諮商輔導、職業訓練、被害人就學資助等協助，近20年已服務3萬6118件犯罪被害案件、100萬1324人次，陪伴馨生人走過人生低谷。（編輯：張芷瑄）1070307