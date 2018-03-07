高醫大校長告涉加重誹謗 鏡週刊不回應

高雄醫學大學校長劉景寬（前右4）7日在律師黃帝穎（左5）等人陪同下，到台北地檢署按鈴控告鏡週刊社長及撰稿記者報導不實，涉嫌加重誹謗。中央社記者王揚宇攝 107年3月7日

（中央社記者王揚宇台北7日電）高雄醫學大學校長劉景寬不滿鏡週刊報導不實，今天在律師黃帝穎等人陪同下，到台北地檢署按鈴控告鏡週刊社長及撰稿記者涉嫌加重誹謗。鏡週刊表示不回應。



今年2月7日出版的鏡週刊以「檢調追高醫大校長自肥」為題，報導劉景寬遭控為求卸任後能繼續在高醫大體系掌權，挑戰高醫創辦人陳啟川家族所組成的董事會。



鏡週刊也寫到，劉景寬不但擁年薪1700萬元，還編制32位秘書疑似為自己服務，劉在擔任校長6年來，也透過各種名目為自己獲取不當利益超過億元。



劉景寬表示，對不公義的容忍與姑息，就是助長不公義的蔓延，這篇報導未經查證也是惡意的報導，傷害他及高醫大聲譽，就算日前已請律師發律師函給鏡週刊，要求道歉並撤回報導，但鏡週刊不予回應，基於捍衛高醫大及個人聲譽的立場，今天提告。



劉景寬也說，高醫大秘書室編制秘書共計7人，並非鏡週刊報導的32人，週刊也無法具體指出不當利益是什麼，也沒有辦法舉證就憑空杜撰，屬於惡意攻擊。



劉景寬指出，特定有心人士為阻擾高醫大師生與全球校友正在進行的透明革命與轉型正義訴求，採用抹黑手法，呼籲各界應嚴正譴責相關惡意報導並透過司法判決來遏止歪風。



黃帝穎則說，高醫大在進行轉型正義的過程中，碰到很多阻礙，「今天提起刑事告訴其實是一個手段，我們要追查的是，在阻礙高醫實踐轉型正義的幕後黑手是誰，希望透過司法來還原」。



對於劉景寬的提告，記者致電鏡週刊編輯部，鏡週刊表示不予回應。（編輯：李亨山）1070307