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毒品通緝犯險被錯放 特殊體味讓他露餡

發稿時間：2018/03/07 15:54

最新更新：2018/03/07 17:09

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南投縣政府警察局信義分局6日晚間執行擴大臨檢勤務，發現劉姓男子（右）神色異常，且身上散發吸毒者常有的特殊體味，進一步查證身分，發現劉男因毒品案遭通緝，逮捕法辦。（南投信義警分局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 107年3月7日南投縣政府警察局信義分局6日晚間執行擴大臨檢勤務，發現劉姓男子（右）神色異常，且身上散發吸毒者常有的特殊體味，進一步查證身分，發現劉男因毒品案遭通緝，逮捕法辦。（南投信義警分局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 107年3月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）劉姓男子到南投縣偏鄉山區打工，警方臨檢一度以為他是外籍移工，但劉男以流利閩南語否認，不過員警卻聞到「安味」，進一步查證身分，發現劉男因毒品案遭通緝，逮捕法辦。

設籍新北市26歲劉姓男子因毒品案遭通緝，經友人介紹輾轉來到南投縣信義鄉做水利工程，南投縣政府警察局信義分局昨天晚間執行擴大臨檢勤務，發現劉男神色異常，經警用行動電腦查出通緝在案，並在身上起出毒品及吸食器，詢問後今天移送南投地檢署偵辦。

信義分局副分局長張瑞忠今天說，警備隊長廖源明帶班擴大臨檢，發現劉男長相酷似外籍移工，劉男雖以流利閩南語應答，但精神略顯恍惚，且身上散發吸毒者常有的特殊體味，經查發現劉男因毒品案遭新北地檢署通緝，劉男自知難逃法網，再從口袋掏出0.8公克毒品安非他命。

劉男向警方供稱，知道因毒品案遭法院判決確定，但因四處打工，沒有收到執行通知書，後來經友人介紹到信義鄉同富村一處水利工地工作。警方在犯嫌車內發現大包行李，劉男似乎有落腳信義鄉長住打算。

信義分局長林建良指出，偏鄉掃毒是治安工作重點，這次順利查獲毒品通緝犯，否則毒品人口若深入山區偏鄉部落，可能帶來巨大危害。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070307

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