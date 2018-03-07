不滿分手打女友關冰櫃 男子二審判8年

（中央社記者蘇木春台中7日電）沈姓男子3年前不滿謝姓女友要分手，將她毆打後關在冰櫃內，有民眾聽到呼救聲報案，警消到場救出謝女並逮捕沈男，法官一審依殺人未遂罪判沈男8年徒刑，二審駁回上訴維持原判。



高等法院台中分院今天發布判決書指出，沈姓男子曾在台中市北區一中商圈擺設名為「香腸王」的攤位，販賣小吃大腸包小腸，沈男與印尼籍謝姓女子結識後，雙方交往同居。



民國104年間謝女提出分手，8月26日下午3時多，謝女返回與沈男的同居處準備搬離，沈男見狀搶走謝女的轎車鑰匙與手機，引發謝女不滿，因深怕被毆打便離去。



同年9月5日，沈男謊稱要歸還謝女鑰匙與手機，邀謝女到他的住處，兩人見面又起口角，沈男持竹棍對謝女頭部、身體猛烈毆擊多次，見謝女不支倒地，將她抱起丟入一旁的白色上掀式冰櫃並將上蓋關上。



謝女多次要掙扎逃出，都被沈男持竹棍毆打，謝女只好躲在冰櫃內等候救援，有民眾聽到呼救聲向警方報案，台中市消防局獲報派遣消防人員趕到現場，但沈男不願開門，消防人員便以工具割開鐵捲門查看。



謝女聽聞有人呼喊，將冰櫃上蓋踢開後爬出，見鐵捲門已被消防人員鋸開逃出，由在外等候的救護人員送醫急救，經診斷謝女有頭部、下顎骨折，且顏面、頭皮大面積撕裂傷，警方當場將沈男逮捕。



沈男應訊時否認搶奪轎車鑰匙與手機，辯稱當時只是拿竹棍輕敲謝女額頭，推託是謝女自己用頭去撞鐵籠與櫃子，才會流血，他沒有要殺人的意思。



台中地院一審依殺人未遂罪，判處沈男8年徒刑；搶奪部分犯強制罪，處有期徒刑5個月，可易科罰金，沈男不服上訴，案件經台中高分院審理，今天宣判，駁回上訴維持原判。全案未定讞仍可上訴。（編輯：施燕飛/方沛清）1070307