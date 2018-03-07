/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳其邁蘇打綠林氏璧地震
>rss

被控護航官田鋼鐵環評 郭信良無罪確定

發稿時間：2018/03/07 16:57

最新更新：2018/03/07 16:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北7日電）台南市議會副議長郭信良被控收受700萬元護航官田鋼鐵環評案，一、二審都獲判無罪。案經檢察官上訴，最高法院今天駁回，無罪確定。

台南地方法院檢察署104年1月起訴書指出，郭信良及擔任助理的親戚郭仲進，向官田鋼鐵陳姓榮譽董事長、汪姓董事長告知將協助疏通市府環保局及處理市議員、自救會成員間的問題，讓官田鋼鐵環評案通過，陳、汪兩人則同意支付新台幣1200萬元。

不過，官田鋼鐵支付700萬元後，環評案還是未過關，郭信良未再取得餘款500萬元。南檢認定郭信良和郭仲進已違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪。

台南地方法院一審認定，官田鋼鐵確有委託郭信良處理抗爭事宜，但郭信良未利用職務詐財，判決郭信良、郭仲進無罪。

台灣高等法院台南分院二審認為，沒有證據證明郭信良等人向陳姓榮譽董事長、汪姓董事長施用詐術，而陳、汪同意以1200萬元委託郭信良處理民眾抗爭或官田鋼鐵環評案，並支付其中700萬元，是綜合評估當時主客觀情勢做成的結論，並非因郭信良等人施用詐術，判決郭信良等人無罪。

檢察官不服上訴最高法院，但最高法院認為，郭信良等人一二審都無罪，依刑事妥速審判法規定，一二審皆無罪的案件，只有在判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例時才能上訴，檢察官的上訴不符規定，今天駁回確定。（編輯：劉政權）1070307

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP