賓士車飄毒品味 警攔查起獲小烏茲槍

台北市警察局大安分局和平派出所7日表示，員警凌晨執行路檢勤務時，攔查一輛可疑的賓士自小客車，車上飄出濃濃K他命氣味，進一步盤查，搜出小烏茲衝鋒槍和開山刀。中央社記者黃麗芸攝 107年3月7日

（中央社記者黃麗芸台北7日電）32歲郭姓男子今天凌晨開車載兩名友人前往酒店喝酒，路上遭警方攔查並聞到車上有濃濃K他命氣味，隨即搜出小烏茲衝鋒槍和開山刀，他們辯稱為10年前所購且要帶到酒店炫耀。



台北市警察局大安分局和平派出所所長鄭碩堯今天下午接受媒體聯訪時表示，所內員警今天凌晨約2時10分在大安區辛亥路及建國南路口執行路檢勤務，攔查一輛可疑的賓士自小客車，經查為有毒品前科的郭男所駕駛。



員警當下就嗅出車上飄出濃濃K他命氣味，為進一步盤查，便請郭男及車上兩名乘客30歲林男及30歲高男下車，並詢問車上為何有K他命氣味，3人都說要前往酒店喝酒，矢口否認且疑惑地說怎麼可能有毒品。



警方不予採信，進一步檢查賓士車，隨即在車內後座起出1把開山刀及2支K他命捲菸，之後又在副駕駛座的座椅下方起獲1個包包，內藏制式衝鋒槍1把及子彈10顆。



不料林、高兩男竟爭先承認是自己持有槍械，並辯稱槍枝是10年前購買，要帶去酒店炫耀。



經查扣案證物M-11衝鋒槍為俗稱的小烏茲，屬於精良、輕型衝鋒槍，因結構緊實、可靠且採用高強度鋼板衝壓件，又可配裝消聲器當做微聲武器使用，被認為是現代名槍之一。



全案訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦，並積極向上溯源，查明槍枝流向及有無涉及其他不法案件。



對大安分局查獲此案，台北市警察局局長陳嘉昌特地頒發獎金以鼓勵警員認真落實勤務。（編輯：施燕飛／劉政權）1070307





32歲郭姓男子7日凌晨開車載兩名友人前往酒店喝酒，遭警方攔查搜出小烏茲衝鋒槍、開山刀及2支K他命捲菸，全案訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。中央社記者黃麗芸攝 107年3月7日