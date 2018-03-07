日女學生捐零用錢 致函賴揆關心花蓮震災

（中央社記者顧荃台北7日電）行政院長賴清德今天在臉書公布一封日本女學生寫給他的信，賴清德說，這名女學生很喜歡台灣，擔心花蓮地震後的狀況，捐出零用錢2000日圓，讓他很感動。



賴清德表示，今天收到一封很特別也令人感動的信，是一位大阪的女學生寫的，女學生在信裡說自己和妹妹都很喜歡台灣，每年都會到台灣旅行，兩年前在台南鹽田遇到他，還留下了合影的照片，保存至今。



賴清德說，這名女學生看到日前花蓮地震的消息，非常擔心，所以特地寫了這封信，為花蓮加油，希望災區的民眾能夠早日重建家園，也捐出了零用金2000日圓（約新台幣559元），表達小小心意。



他說，這筆捐款會轉交給花蓮縣府，雖然女學生說是小小的心意，但感受到的卻是對台灣的深厚情誼，在此誠摯感謝，中央將會持續協助花蓮災區復原，一起為花蓮加油。（編輯：李淑華）1070307





今天收到一封很特別也令人感動的信，是一位大阪的女學生寫給我的，信裡說她和她的妹妹都很喜歡台灣，每年都會到台灣旅行，兩年前在台南鹽田遇到我，還留下了合影的照片，保存至今；這次看到花蓮地震的消息，非常擔心，所以特地寫了這封信，為花蓮加油，希望災... 由賴清德貼上了 2018年3月7日