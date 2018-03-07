/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳其邁蘇打綠林氏璧地震
>rss

勒索比特幣不成 男子攻擊一銀網路遭逮

發稿時間：2018/03/07 18:02

最新更新：2018/03/07 18:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者林長順新北7日電）調查局新北市調處今天指出，一名陳姓男子疑因向第一金控勒索比特幣未果，涉嫌向第一銀行、第一證券進行DDoS(分散式阻斷服務攻擊)。新北市調處6日逮捕陳男到案，陳男坦承犯行。

新北市調處表示，第一金控於民國105年9月21日接獲署名「F-DaY-Cn」駭客寄發勒索恐嚇電子郵件，要求集團立即支付贖金50顆比特幣，否則將對集團所屬第一銀行、第一金證券等公司網路設備進行DDoS(分散式阻斷服務攻擊)，全面癱瘓金融及證券交易系統。

新北市調處指出，這名駭客在未獲第一金控回應後，當天晚間及22日上午，對第一銀行、第一金證券進行DDoS攻擊成功，導致兩家公司網路中斷，網銀客戶無法連結個人網路銀行辦理金融業務、券商電子下單平台無法下單買賣股票。

新北市調查處接獲報案後，除由資安鑑識專業人員分析比對恐嚇電子郵件、攻擊IP來源等相關網路紀錄，鎖定陳男涉嫌重大，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，6日搜索陳男住所，並查扣陳男犯案的電腦及手機等電磁設備與數位證物。

新北市調處指出，陳男偵訊時坦承不諱，並表示犯罪動機是因為第一銀行於105年7月間爆發國際駭客侵入ATM系統詐領案，認為可藉機勒索獲利，才鎖定第一銀行及第一金證券做為恐嚇勒索及DDoS攻擊目標。

新北市調處表示，陳男也供稱他以相同犯罪手法對台灣、大陸及新加坡等國的大型遊戲軟體公司進行DDoS攻擊及勒索，共得手約100餘顆比特幣，以目前市值計算，約為新台幣3000餘萬元。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070307

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP