婦人遇詐騙急領鉅款 機警運將載去報案

苗栗一名婦人7日搭計程車急欲前往銀行提領新台幣90萬元「贖回兒子」，李姓計程車司機經交談懷疑婦人中了詐騙手法，直接載她前往警局報案，協助警方順利逮捕27歲邱姓車手（右）。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗一名婦人接獲詐騙電話，急欲搭計程車前往銀行提領90萬元「贖回兒子」，機警運將在言談間懷疑婦人被騙，直接載往警局報案，幫她保住積蓄，讓警方順利逮捕27歲邱姓車手。



苗栗縣政府警察局苗栗分局指出，這名熱心李姓計程車司機今天上午9時許，在公館鄉搭載劉姓婦人欲前往苗栗市某銀行，過程中發現婦人神情慌張，經過交談懷疑她中了詐騙手法，欲提領取鉅款交付詐騙集團，經熱心提醒後，直接載婦人前往分局警備隊報案。



警方獲報後，請被害人與詐騙集團約定取款時間地點，苗栗分局偵查隊會同北苗派出所員警前往附近埋伏，待27歲邱姓車手現身，順利將他逮捕，並查扣作案用通話手機2支。



警方調查，劉姓婦人在家中接獲詐騙集團電話，對方告知她兒子替人擔保，因付不出錢遭控制已被打到吐血，要求以新台幣90萬元贖回兒子，婦人一時心慌，急著搭計程車要到苗栗市領錢，所幸遇上機警熱心運將才保住積蓄；被捕的邱姓詐騙車手訊後依詐欺罪，移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：黃于）1070307