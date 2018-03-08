吸金案主嫌怕仇家擁3槍自保 屏警逮捕送辦

屏東縣警局刑警大隊不久前接獲情資，得知吸金達上億元的邱姓主嫌（黃衣者）擁槍自重，追查多時得知他藏身桃園市區，7日會同新北市及桃園地區警方前往邱嫌住處查緝，並將他緝捕到案。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年3月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）桃園市一名吸金達上億元的邱姓主嫌，因為擔心仇家報復，隨身攜帶3支巴西金牛座手槍自保，屏東警方獲報昨天前往桃園緝捕，赫然發現子彈多達100多顆，今天將邱嫌移送。



屏東縣警局刑警大隊不久前接獲情資，得知邱嫌擁槍自重，追查多時得知他藏身桃園市區，昨天會同新北市及桃園地區警方前往邱嫌住處查緝，並將他緝捕到案。



刑警大隊局員吳政杰表示，邱嫌在桃園地區以互助會投資名義吸金新台幣1億多元，最後謊稱投資失敗，資金已全數賠光，全案目前由桃園地檢署審理中，而邱嫌在這段期間，以雙B百萬名車代步，擔心仇家報復及遭擄勒贖，擁槍自重。



吳政杰說，昨天在邱嫌的住處查獲巴西金牛座JP915型改造手槍3支、手槍子彈多達113顆、步槍子彈1顆、已擊發手槍空彈殼2顆、擦槍工具1組等，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1070308



