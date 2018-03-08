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防猴網獵人誤觸致死 台東縣府籲正確使用

發稿時間：2018/03/08 16:00

最新更新：2018/03/08 16:34

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一名梁姓獵人日前因誤觸通電防猴網致死，台東縣政府農業處呼籲農民應正確架設防猴網，切勿直接使用一般家用110伏特以上交流電，並建議放置「有電勿近」等警告標語，以保障人身安全。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月8日一名梁姓獵人日前因誤觸通電防猴網致死，台東縣政府農業處呼籲農民應正確架設防猴網，切勿直接使用一般家用110伏特以上交流電，並建議放置「有電勿近」等警告標語，以保障人身安全。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月8日

（中央社記者盧太城台東縣8日電）春節期間梁姓獵人誤觸防猴網致死，台東縣政府農業處呼籲農民正確架設防猴網，切勿直接使用家用100伏特以上交流電。

今年春節年初二晚上，台東縣成功鎮梁姓獵人拿獵槍外出，被發現陳屍在一處果園的鐵絲網下。檢警調查，是誤觸到通電的防猴網致死。

台東縣政府農業處長許瑞貴今天表示，成功鎮發生獵人誤觸電圍網致死案件，經農業處調查是當地農民為防範台灣獼猴入侵果園而私自架設電圍網，但因架設方式不正確，未依照行政院農業委員會林務局所輔導架設方式，以致造成憾事。

許瑞貴表示，電圍網架設時須以電牧器為電源，離地面1.5公尺架設地圍網 (負極)，網上架設3條以上間距約10公分通電電線 (正極)。僅碰觸地圍網時不會觸電，須同時碰觸地圍網與電線才有高壓電流通過，正確架設僅會造成驚嚇及痛感，不會造成人或動物受傷。

許瑞貴呼籲農友，架設電圍網時，應以電牧器做為電源且依規定正確架設，同時接地線，切勿直接使用一般家用110伏特以上交流電，並建議放置「有電勿近」之警告標語，以保障人身安全，避免意外傷亡事件發生。（編輯：劉政權）1070308

一名梁姓獵人日前誤觸防猴網致死，台東縣政府農業處呼籲農民架設防猴網時，需以電牧器為電源，離地面1.5公尺架設地圍網（負極），網上架設3條以上間距約10公分通電電線（正極）；正確架設僅會造成驚嚇及痛感，不會造成人或動物受傷。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月8日一名梁姓獵人日前誤觸防猴網致死，台東縣政府農業處呼籲農民架設防猴網時，需以電牧器為電源，離地面1.5公尺架設地圍網（負極），網上架設3條以上間距約10公分通電電線（正極）；正確架設僅會造成驚嚇及痛感，不會造成人或動物受傷。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年3月8日
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