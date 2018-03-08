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判翁仁賢死刑 高院：泯滅人性難藉司法教化

發稿時間：2018/03/08 16:08

最新更新：2018/03/08 16:42

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男子翁仁賢（右）除夕圍爐縱火燒死父母親友。高院認為，翁仁賢手段殘酷，泯滅人性，屬最嚴重罪行，8日判處死刑，褫奪公權終身。（中央社檔案照片）男子翁仁賢（右）除夕圍爐縱火燒死父母親友。高院認為，翁仁賢手段殘酷，泯滅人性，屬最嚴重罪行，8日判處死刑，褫奪公權終身。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北8日電）男子翁仁賢除夕圍爐縱火燒死父母親友。高院認為，翁手段殘酷，泯滅人性，屬最嚴重罪行，犯後態度惡劣，難藉司法教化而顯著改變，求其生不可得，今天判處死刑，褫奪公權終身。

53歲的翁仁賢不滿父親偏心，疼愛事業有成的兄長，105年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區自家，趁父母及親友共16人圍爐時，持汽油衝進屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子及看護共6人死亡，另4人灼傷，一審遭判死刑。

台灣高等法院新聞稿指出，翁仁賢自小個性強硬、孤僻、離群，由父母兄長金援創業，但遇到挫折即撒手不做，自我價值低落，充滿負面情緒，與父母兄長關係緊張，性格呈現部分自閉症類群特質與自戀型人格，習慣將挫折轉為具有敵意的攻擊。

翁仁賢自認對家庭付出最多卻不受重視，遷怒兄嫂、姪輩，積累對全家人怨恨與不滿，萌生殺害全家人動機，甚且一同放火殺害較無互動的姪子、姪女、姪媳及無辜看護，犯罪動機與目的自私又殘忍，並無任何值得憐憫之處，可責性甚高。

新聞稿也指出，翁仁賢在家中餐廳唯一出入口縱火，以求同時殺害多人，心態凶狠，手段殘酷，泯滅人性，令人駭異。翁仁賢犯後無絲毫愧疚之意，更無悔悟之心，態度惡劣至極。

承審合議庭認為，翁仁賢行徑冷血，泯滅人性，惡性重大至極，已符合公政公約所指「最嚴重之罪行」，罪責程度極端嚴重，無論從罪刑均衡、正義報應等應報觀點，或預防他人犯罪的預防觀點，均已達到罪無可逭、須永久與世隔絕的程度，處死刑是不得已的選擇。

合議庭認為，若不處以翁仁賢死刑，不足以還死者及家屬公道，也不足以撫慰死者家屬失親之痛，更無法符合社會上普遍認可的法律價值體系及其表彰的社會正義，達到「處罰與防治最嚴重罪行」所想要達到的維護社會每一個人生命權的目的。

合議庭參酌專家鑑定，認為翁仁賢可改變性低，對家人的仇恨及殺害家人的動機仍強烈存在，偏執、僵化自我概念的態度與人格特質，難藉由司法教化而顯著改變，教化、再社會化的可能性極微，且精神狀態正常，無法迴避死刑適用，今天依殺直系血親尊親屬等罪，判處死刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。（編輯：梁君棣）1070308

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