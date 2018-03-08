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重罪涉死不設追訴期 林宅血案陳文成案適用

發稿時間：2018/03/08 17:45

最新更新：2018/03/08 17:45

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）重罪涉死擬不設追訴期，刑事局今天表示，樂觀其成，但有無追訴期都不影響警方積極辦案決心，歷時38年、37年的林宅血案和台大陳文成命案將不再受限，可適用新法追訴。

行政院院會今天通過刑法修正草案，殺人涉死重大犯罪將取消30年追訴期限，法務部長邱太三表示，重大案件如劉邦友血案、彭婉如命案等都將適用新法，可無限期追訴。

對此，內政部警政署刑事警察局表示，樂觀其成，不過，警方對於所有未破重大刑案的偵辦態度都相同，除重視所有可能的破案情資外，追訴期與否都不影響警方積極偵辦決心。

根據刑事局提供資料指出，可適用新法的重大案件，包括民國69年發生的林宅血案、70年的台大陳文成命案，均已超過最高30年的追訴權期限；另外，各界關注且尚未偵破的重大刑案還包括82年的尹清楓命案及90年花蓮縣三棧派出所殺警奪槍命案。

林宅血案迄今屆滿38週年，前民主進步黨主席林義雄偕妻子在今年2月28日前往宜蘭林家墓園追思，悼念他的母親游阿妹及雙胞胎女兒林亮均與林亭均。

疑點重重的林宅血案，案發至今仍未抓到凶手，當年林義雄因美麗島案在押，警備總部在他住家四周都安排人員進行24小時監控，但凶嫌卻能在不破壞門窗情況下進屋殺害3人，冷血的行刑式專業手法，震驚社會各界。

同樣懸而未決的還有陳文成命案，他在70年帶妻兒自美回台，因曾捐款給美麗島雜誌，同年7月2日被警總從家中帶走，隔日離奇陳屍在台灣大學研究生圖書館旁，真相迄今未明。

台大也在104年的校務會議中通過，將陳文成的陳屍地點命名為「陳文成事件紀念廣場」。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070308

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