廢法怕遭解散提訴訟 紅十字總會敗訴定讞

（中央社記者王揚宇台北8日電）紅十字總會因遭廢法，擔心遭內政部廢棄立案登記、法人或命解散，向法院提起預防性不作為訴訟。最高行政法院今天維持原審法院見解，判紅十字總會敗訴定讞。



台北高等行政法院判決指出，紅十字總會依紅十字會法規定取得法人資格，但紅十字會法於民國105年7月27日公告廢止，紅十字總會擔心內政部廢止其人民團體立案登記、作成廢棄法人資格或命解散的處分、許可紅十字總會以外的人設立含有或近似於「紅十字」之名稱及標誌的組織，產生重大損害，因此向台北高等行政法院提起預防性不作為訴訟。



北高行審理後認為，預防性不作為訴訟，是指在行政機關將作成的行政處分或其他公權力行為，實際上會對人民權利義務造成影響或變動時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止其行政處分或其他公權力行為，藉此達成保護人民權益之目的。



北高行去年5月認定紅十字總會提告的主張，與預防性不作為訴訟的要件不符，判決敗訴，而內政部在105年8月的研商會議，認為紅十字總會繼續存在的必要與價值，明示基於信賴保護原則，紅十字總會的法人資格存在，並回歸人民團體法與公益勸募條例的規範與輔導。



全案經上訴，今天遭最高行政法院駁回，全案定讞。（編輯：劉政權）1070308