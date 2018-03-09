比特幣買大麻種子種植　警逮2嫌送辦

（中央社記者蘇木春台中9日電）廖姓男子涉嫌以比特幣在國外購買大麻種子，由張男生產出大麻毒品，成品再由廖男負責銷售，刑事局循線查出兩人住處逮人，查扣大批大麻植株與成品，今天訊問後依毒品罪嫌送辦。



刑事局偵查第八大隊偵三隊隊長李宏倫受訪表示，刑事局先前偵辦破獲大麻製造工廠，經向上溯源，發現31歲廖姓與31歲張姓男子涉嫌重大，經報請台灣雲林地方法院檢察署檢察官指揮偵辦，警方長期在兩人的住處埋伏蒐證。



辦案人員8日見時機成熟，持搜索票會同雲林縣警察局刑事警察大隊執行搜索，到張男與廖男位於雲林縣虎尾鎮與二崙鄉租屋處搜索逮人。



警方當場查獲廖男持有大麻16公克，並在張男租屋處查扣大麻植株81株、大麻種子105顆、大麻種植、烘乾設備一批等證物，並將兩人帶回偵辦。



警方查出，廖男以新台幣6萬多元購買比特幣後，利用比特幣在國外大麻種子網站購入大麻種子，由張男從網路上查詢學習種植及製造大麻的技術負責生產，利用定時器、電風扇、二氧化碳鋼瓶、土壤酸鹼檢測器等設備，讓密室保持良好的通風及合適的溼度。



毒品收成後再由廖男販售，且為躲避查緝，連廖男都不知種植場所位置，後續警方將追查毒品來源及流向，警方訊問後將兩人依毒品罪嫌移送雲林地檢署偵辦。



警方表示，這次查獲大麻毒品數量，若以每株大麻毒品可獲得300公克成品，一公克價值1500元，市價約3600萬餘元，如流入市面恐毒害上千人次。（編輯：管中維）1070309