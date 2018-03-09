路面隆起騎士摔傷索賠 超速應負一半責任

（中央社記者陳朝福高雄9日電）黃姓男子騎機車行經高雄市鳳山區自由路段時，因路面補丁隆起摔傷，請求國賠約新台幣77萬元，雄院審結，認黃男當時超速應負一半過失責任，判高雄市政府賠償30萬8000多元。



高雄地方法院今天發出的判決書指出，原告黃男民國104年11月間騎乘機車沿鳳山區自由路由東往西方向行駛，行經一處路面補丁處隆起，高出路面約4.5公分，造成機車碾壓時因重心不穩人車倒地，並有右踝骨骨折、右踝開放性傷口、右踝蜂窩性組織炎、上唇撕裂傷及四肢擦傷等。



黃男主張因道路是由高雄市政府工務局養工處設置及管理維護，卻疏於職務及未盡維護管理業務過失，因此提告求償包括精神慰撫金等共77萬4000多元。



高雄市工務局養工處答辯，這處路段交通往來頻繁，除黃男外，均未見其他機車因行經這處路面發生交通事故，且黃男機車出廠已逾20年，輪胎扁平，事故發生時超速行駛，導致機車無法因應路面變化而重心失衡摔倒，應是肇事主因，應減輕或免除被告賠償責任。



高雄地方法院審理終結，法官認為這處路段的行車速限為每小時50公里，但黃男當時的時速60公里，超速行駛，導致重心失去平衡並傾倒，認定兩造就事故發生應各負一半的過失責任，判高雄市政府工務局養工處賠償30萬8000多元，全案可上訴。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070309