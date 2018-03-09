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通緝犯母帶子遭逮 波麗士充當保姆

發稿時間：2018/03/09 17:37

最新更新：2018/03/09 21:58

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zoom in 桃園市一名剛生產的女詐欺犯，因為要坐月子未準時出庭遭通緝，9日背著2名幼兒騎乘機車遭警方逮捕，為完成偵訊作業，員警們輪流照顧小朋友，有的幫忙泡奶粉餵食，有的則協助哄睡覺。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月9日桃園市一名剛生產的女詐欺犯，因為要坐月子未準時出庭遭通緝，9日背著2名幼兒騎乘機車遭警方逮捕，為完成偵訊作業，員警們輪流照顧小朋友，有的幫忙泡奶粉餵食，有的則協助哄睡覺。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市一名剛生產的女詐欺犯，因為要坐月子未準時出庭遭通緝，警方今天巡邏時，將她逮捕帶回警局，為完成偵訊作業，由所內同仁輪流當保姆帶孩子，訊後移送桃園地檢署。

桃園市警局桃園分局中路派出所巡佐廖勝璋受訪表示，今天上午執行巡邏勤務時，發現一名女騎士胸前背著一歲幼兒騎乘機車，由於前輪氣不足而一路搖晃十分危險，擔心女騎士發生意外，員警立即攔下勸導，卻發現在她所背的包包內還有另一名剛滿月的女嬰。

廖勝璋表示，警方清查女騎士的身分發現，28歲的許女正因詐欺案遭桃園地方法院通緝中，她向員警表示，因為剛生完小孩還在坐月子，所以沒有準時出庭，員警隨即將母子3人帶回所內，不過許女既不願通知家人，也拒絕協助安置。

廖勝璋指出，為了讓偵訊作業順利進行，只好由所內員警們輪流照顧小朋友，有的幫忙泡奶粉餵食，有的則協助哄睡覺；全案偵訊完畢後，將許女依詐欺通緝罪嫌，移送桃園地方檢察署歸案。（編輯：施燕飛/張銘坤）1070309

桃園市一名剛生產的女詐欺犯（右），因為要坐月子未準時出庭遭通緝，9日被巡邏員警逮捕並帶回派出所，為了讓偵訊作業順利進行，所內員警們輪流照顧小朋友，訊後移送桃園地檢署。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月9日桃園市一名剛生產的女詐欺犯（右），因為要坐月子未準時出庭遭通緝，9日被巡邏員警逮捕並帶回派出所，為了讓偵訊作業順利進行，所內員警們輪流照顧小朋友，訊後移送桃園地檢署。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月9日
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