花蓮地震 內政部優先補助加速重建

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）根據內政部長葉俊榮送到立法院的書面報告指出，花蓮地震後加速建築物快篩、推動建築法修法，並優先補助花蓮地震後所需結構安全性能評估及重建計畫擬訂費用，以加速重建。



立法院內政委員會12日將邀請內政部進行業務報告並備質詢，根據內政部已經送到立法院的書面報告，葉俊榮指出，農曆過年前的2月6日深夜，發生花蓮強震，深感遺憾。



葉俊榮表示，地震發生後即協調各項救災、建物安全評估及重建等作業，並動員50位建築、土木及結構技師，針對震後有安全疑慮建物，緊急評估結構安全，迅速張貼紅、黃單，警示民眾不可靠近，做最完整銜接處理。



報告指出，未來災後復原工作，內政部4年將投入新台幣60億元，以「建物快篩」、「耐震評估」、「重建補強」、「階段性補強」及「金融協助」等5大策略，與社會各界共同合作，協助花蓮縣政府加速重建，以期早日重建美麗家園，恢復民眾日常生活，未來也將持續推動「建築法」、「都市更新條例」修法，以完備相關法制。



在加速老舊危險建築改建及都市更新部分，報告指出，內政部全面啟動全國性建築物快篩、耐震評估、補強及重建等具體作為，首先主動篩選出高危險疑慮建築物，補助各地方政府針對民國88年12月31日以前興建建築物辦理快篩。



葉俊榮指出，民國106年已完成12樓以上約9300件建築物的快篩作業，今年將擴大至9樓以上，並規劃於3年內完成6層樓以上所有建築物快篩作業。



葉俊榮說，目前已完成「建築法」第77條之1修正草案，要求經耐震評估後構造不安全的建築物，應於一定期限內進行補強或重建，以保障公眾安全。





此外，內政部為落實去年公布施行的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，今年已編列2.1億元預算，預計推動500案重建計畫，約可協助1萬戶重建，針對花蓮災後重建，將優先補助所需結構安全性能評估及重建計畫擬訂費用，以加速重建。（編輯：林興盟）1070310