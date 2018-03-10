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警察人型看板也敢偷 警民合力擒怪賊

發稿時間：2018/03/10 16:21

最新更新：2018/03/10 16:39

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花蓮一名竊盜怪客偷遍各式看板站牌，連警察人型看板也成下手目標，警方啟動「安居專案」終於將他繩之以法。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月10日花蓮一名竊盜怪客偷遍各式看板站牌，連警察人型看板也成下手目標，警方啟動「安居專案」終於將他繩之以法。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月10日

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮一名竊盜怪客偷遍公車站牌、道路反光指示牌，甚至連警察人型看板也不放過，這名鄭姓犯嫌有毒品、竊盜前科，專偷鐵製品變賣花用，警方啟動「安居專案」將他繩之以法。

花蓮縣警局鳳林分局瑞穗分駐所長王忠光表示，8日受理邱姓民眾報案，指放置住處外的鋁梯、白鐵籃子遭竊，下午發現疑似竊嫌在附近出沒，隨即向警方報案。

警方啟動「安居專案」友善通報網平台，提醒各村鄰長、代表及協勤民力等加強注意，員警並在現場持續訪查及調閱監視器。

經透過部落、社區民眾協助，得知有毒品前科的鄭姓男子曾駕駛自小貨車，車上載有鐵製品在瑞穗鄉中正北路等地出沒、行跡可疑。

警方查出鄭男住所前往查緝，當鄭男看到現場監視器影像畫面自知無法抵賴，坦承竊取邱姓被害人鋁梯、白鐵籃子。

警方另在鄭男車上發現其他物品，贓物包括花蓮客運公車站牌、省道道路反光指示牌、自行車道專用指示牌、光復糖廠的告示牌、廣告牌，甚至還包括警察人型看板等多項的鐵製品，警方一一通知被害人領回，全案依法偵辦。

王忠光說，去年4月台九線鳳林段施工時，工程人員將花蓮客運公車站牌暫時取下，未待施工完畢卻不知去向，原以為是工人疏忽找不到，隨即重新裝置10多個新站牌，8日警方通知花蓮客運才知原委。(編輯:孫承武)1070310

花蓮一名竊盜怪客偷遍各式看板站牌，連警察人型看板也偷，警方啟動「安居專案」將他繩之以法，發現贓物包括花蓮客運公車站牌、省道道路反光指示牌、自行車道專用指示牌、光復糖廠的告示牌、廣告牌等。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月10日花蓮一名竊盜怪客偷遍各式看板站牌，連警察人型看板也偷，警方啟動「安居專案」將他繩之以法，發現贓物包括花蓮客運公車站牌、省道道路反光指示牌、自行車道專用指示牌、光復糖廠的告示牌、廣告牌等。（花蓮縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　107年3月10日
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