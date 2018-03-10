桃園海芋季開幕 三大主題區花海登場

2018桃園彩色海芋季開幕式10日在大園區登場，今年活動共有3大展區，還有黃、紅、粉、紫、橘5種彩色海芋，歡迎民眾前往賞花。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽傳真 107年3月10日

（中央社記者邱俊欽桃園10日電）為期16天的2018桃園彩色海芋季開幕式今天在大園溪海登場，桃園市長鄭文燦表示，今年活動分為三大展覽區，歡迎民眾賞玩黃、紅、粉、紫、橘等5種特有彩色海芋。



「2018桃園彩色海芋季」今天起到25日，在桃園市大園區等地登場，活動將橫跨3個週末，以幸福戀人、花田喜事為主題，並結合糕餅及婚紗業者共同舉辦。



鄭文燦今天主持開幕儀式中指出，這次活動包含浪漫花園、創意花園及幸福秘境等三個展覽區，並推出8大花卉裝置藝術，同時每週有不同主題，包括花的嫁衣、幸福童樂會、花田囍事等主題，活動非常精彩，市府為便利遊客前往，也安排接駁車前往現場。



鄭文燦指出，大園溪海地區盛產草花，海芋也是特色之一，加上當地氣候與土質非常適合種植海芋，市府因此決定在大園舉辦海芋季。



相對於台北陽明山竹子湖以海芋出名，鄭文燦表示，桃園大園溪海則擁有黃、紅、粉、紫、橘等5種彩色海芋，搭配花海以及主題休閒農場，成為最好的旅行路線，也歡迎北台灣民眾到彩色海芋季賞玩。（編輯：黃于）1070310