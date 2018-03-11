警拂曉出擊鄉間民宅 地下兵工廠隱身臥室

高雄市警方11日宣布破獲一處以鄉間民宅為掩護的地下兵工廠，陳姓男子在臥室自行改造槍彈，警方起出改造槍彈及工具。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年3月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）陳姓男子涉嫌利用高雄市鄉間民宅為掩護，並將臥室充當地下兵工廠以土法煉鋼方式改造槍彈。高雄市警方日前拂曉出擊，起出改造手槍1把、90子彈2顆和半成品改造槍彈一批。



高雄市警察局刑警大隊承辦員警今天表示，雖然陳男沒有大型機具輔助，卻已製造完成1把手槍及2發子彈，顯然技術已趨純熟。



刑事警察局偵六大隊與高雄市警察局刑警大隊獲報，犯有槍砲彈藥刀械管制條例前科的陳男，平時都在偏僻的高雄市林園沿海地區活動，涉嫌利用鄉村民宅掩護改造槍彈。



警方埋伏蒐證，查出陳男是隱身在相當偏僻的林園區頂厝路一處民宅三樓，多組人馬完成勤務分配後，9日持搜索票展開拂曉收網行動，當場逮捕陳男，並在臥室查獲改造手槍1把、自製90子彈2發、待改造模型槍3把和小型鑽床及油壓器等。



警方查出陳男自去年就利用土法煉鋼方式，在臥室以鐵工器具自行改造槍械、裝填黑色火藥於銅製子彈內。由於現場有成品、半成品和不少槍械零組件，警方持續追查是否已有成品流入市面。



警方偵詢後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送高雄地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070311