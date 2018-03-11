王浩宇服務處遭潑漆 警鎖定可疑人士

#服務處遭潑漆 感謝大家的關心。過去這幾天，服務處不斷地接到自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到我的服務處潑漆，就在今天凌晨，他們真的來了。對於這樣的行為，我在此表達遺憾，但我也尊重他們表達意見的權利。我要特別謝謝這個朋友，讓我更加的確定，我這幾年的堅持是對的，年金改革是對的。在未來，我期待我們的退休制度可以更公平，對於社會上每一個曾經為國家社會付出的人，包含勞工、私校教職員，都能有更好的照顧。未來，無論在哪個位置上，我都會堅持理念，讓我們的社會更公平更正義。我們一起。綠黨桃園市議員王浩宇