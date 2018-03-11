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王浩宇服務處遭潑漆 警鎖定可疑人士

發稿時間：2018/03/11 10:46

最新更新：2018/03/11 11:01

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zoom in 桃園市議員王浩宇位於中壢區的服務處，11日凌晨遭人潑漆。（圖取自王浩宇臉書www.facebook.com）桃園市議員王浩宇位於中壢區的服務處，11日凌晨遭人潑漆。（圖取自王浩宇臉書www.facebook.com）

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市議員王浩宇位於中壢區的服務處，今天凌晨遭人潑漆，警方已調閱監視器並訪查，鑑識人員到場蒐證，鎖定可疑人士。

桃園市警局中壢分局副分局長范源正受訪表示，今天凌晨3時20分左右，王浩宇位於中壢區福州路的服務處遭人潑漆，警方迅速到達現場，並組成專案小組偵辦。

范源正表示，警方已鎖定一名機車騎士曾於犯罪現場附近徘徊，並趁深夜無人，手持塑膠袋朝鐵捲門丟棄後，立即跑步離開現場。警方將在比對特徵後全力查辦，同時加派巡守勤務，並持續與議員服務處保持連繫。

王浩宇則在臉書上表示，過去幾天服務處不斷接獲自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到服務處潑漆，今天凌晨就發生潑漆事件，他對這樣的行為表示遺憾，但也尊重對方表達意見的權利。（編輯：唐聲揚）1070311

#服務處遭潑漆 感謝大家的關心。過去這幾天，服務處不斷地接到自稱反年改人士的恐嚇電話、留言，揚言要到我的服務處潑漆，就在今天凌晨，他們真的來了。對於這樣的行為，我在此表達遺憾，但我也尊重他們表達意見的權利。我要特別謝謝這個朋友，讓我更加的確定，我這幾年的堅持是對的，年金改革是對的。在未來，我期待我們的退休制度可以更公平，對於社會上每一個曾經為國家社會付出的人，包含勞工、私校教職員，都能有更好的照顧。未來，無論在哪個位置上，我都會堅持理念，讓我們的社會更公平更正義。我們一起。綠黨桃園市議員王浩宇

王浩宇貼上了 2018年3月10日

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