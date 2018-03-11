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撞死晨運老翁還去進香 肇逃駕駛落網

發稿時間：2018/03/11 11:50

最新更新：2018/03/11 11:50

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）一名老翁昨天要去晨運，步行通過南投縣埔里鎮中山路三段遭汽車撞死，警方循線查緝林姓逃逸駕駛到案，發現林男撞人後，還依約與公司人員去進香，離譜行徑令員警搖頭。

一名87歲鍾姓老翁昨天清晨步行通過埔里鎮中山路三段路口，遭一輛銀色自小客車撞擊，老翁當場倒地不起、頭破血流，送醫不治，肇事汽車駕駛當時不但未下車報案救人，反而加速逃離現場，警方昨天晚間在草屯鎮逮捕66歲林姓駕駛。

南投縣警察局埔里分局副分局長陳明城今天說，獲報後立即封鎖現場，並調閱肇事地點周邊監視器、派員查訪目擊證人；分局長徐章哲指揮分局偵查隊、交通小隊、愛蘭派出所成立專案小組，根據現場遺留的後視鏡及監視器畫面，掌握肇事車主資料。

陳明城表示，從事泥水工的林姓車主逃逸後，到草屯鎮與公司老闆、同事會合去進香，並將肇事車輛停放佑民醫院附近老闆住家，經調閱車主手機發話基地台位置，專案小組昨天晚間逮捕結束進香的林姓車主，並查扣肇事自小客車。

陳明城說，經初步比對現場遺留的左側後視鏡，與自小客車左側後視鏡毀損鈑件吻合，林姓駕駛也承認撞到行人並逃離現場，全案依涉犯過失致死、肇事逃逸、公共危險等罪嫌，函送南投地檢署偵辦。

徐章哲則呼籲，行人過馬路應走行人穿越道，車輛駕駛人行經行人穿越道，則應暫停檢視有無行人穿越，也提醒年長者過馬路注意燈號及號誌轉換時間，清晨出門運動儘量穿亮色衣褲，警方同時加強取締惡性交通違規。（編輯：方沛清）1070311

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