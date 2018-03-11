移工跳快閃舞反剝削 盼家事移工納勞基法

移工國際台灣分會（Migrante-Taiwan）11日在台北車站舉辦「2018 One Billion Rising Taiwan 10億人起義，反對女性剝削」快閃活動，大批女性移工到場響應，反對職場霸凌與剝削。中央社記者王飛華攝 107年3月11日

（中央社記者許秩維台北11日電）移工團體今天在台北車站舉行舞蹈快閃活動，為女性移工發聲，訴求反對性別暴力與勞動剝削，同時替家事移工爭取權益，希望早日納入勞基法保障。



移工國際台灣分會、印尼工人團結聯盟及桃園市群眾服務協會等團體今天下午在台北車站大廳舉行「2018 One Billion Rising Taiwan 10億人起義，反對女性剝削」舞蹈快閃活動，為女性移工發聲，反對性別暴力與勞動剝削。



移工國際台灣分會主席布倫加（Gilda Banugan）表示，根據台灣公部門統計，2018年初，全台有67萬名移工，其中37萬是女性，而台灣的家事類移工，超過99%由女性擔任，台灣雖引進移工超過20年，但女性移工權益仍有很大改善空間。



布倫加指出，女性家事移工除了缺乏食物、休假有限，且可能還遭受精神或身體虐待、被剝奪身分證、甚至性騷擾，這群默默為台灣社會付出的移工，卻遭受這麼多不平等處境，因此今天號召移工站出來，為自己發聲，爭取被忽視的權利。



印尼工人團結聯盟副主席安妮（Annie）也表示，女性在這個社會上常容易遭受不同型式暴力，而女性移工除了薪水常常被仲介機構敲詐，還會面臨身心暴力或性騷擾等惡行，女性移工受到壓迫和剝削，就像奴隸領低廉的工資卻長時間工作，甚至還面臨客死異鄉的威脅。



安妮指出，許多生存在農村、都會底層、偏遠地區的婦女不得已才會成為移工，但不代表不能為自己的權利說話，今天號召女性移工站出來，希望讓大家看到女性移工的困境，並透過舞蹈表達訴求，希望家事移工早日納入勞基法，並停止對女性移工的剝削。



桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達也表示，台灣引進移工多年，但家事移工仍無法受到勞基法保障，日前在花蓮地震中喪生的移工美樂蒂（Melody Albano Castro），其家人至今仍未領到任何撫卹金，希望政府把這個例子當成慘痛教訓，盡快讓家事移工納入勞基法。（編輯：張銘坤）1070311





移工國際台灣分會（Migrante-Taiwan）11日在台北車站舉辦「2018 One Billion Rising Taiwan 10億人起義，反對女性剝削」快閃活動，大批女性移工參與活動，以舞蹈方式反對職場霸凌與剝削。中央社記者王飛華攝 107年3月11日