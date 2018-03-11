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網購大麻種子種植失敗 找救兵被警查獲

發稿時間：2018/03/11 16:48

最新更新：2018/03/11 18:07

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zoom in 桃園市一名邵姓男子網購大麻種子但試種失敗，日前到台中找友人求助，卻因友人違規停車被警方盤查，隨身背包內所帶大麻種子被發現，依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年3月11日桃園市一名邵姓男子網購大麻種子但試種失敗，日前到台中找友人求助，卻因友人違規停車被警方盤查，隨身背包內所帶大麻種子被發現，依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年3月11日

（中央社記者蘇木春台中11日電）桃園市邵姓男子網購大麻種子，在家中試種失敗後，日前到台中尋找友人求助，沒想到友人違規停車，在路旁被警方盤查，身上攜帶大麻種子曝光遭查獲，邵男訊問後被依法送辦。

台中市警局保安警察大隊第二中隊長賀雲生今天受訪表示，警方7日晚間在台中市潭子區昌平路巡邏時，發現一輛轎車違規停放在一家超商前，駕駛32歲呂姓男子獨自坐在駕駛座內，見到員警眼神閃爍，引起警方注意，員警趨前盤查，發現後座有一個隨身背包。

呂男向警方供稱，背包是32歲邵姓友人所有，下車到超商上廁所，兩人準備要到夜店狂歡。當邵男自店內走出發現員警盤查時，一臉錯愕，警方要求打開背包檢查，赫然發現背包內有一包重達126公克的大麻種子，當場被帶回警局偵辦。

邵男說，他因家庭經濟上有困難，又聽朋友說種植大麻比較好賺，才會在網路聊天室購買，在桃園市家中種植失敗後，準備到台中找友人求助，沒想到就被查獲，警方訊問後將他依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070311

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