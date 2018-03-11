/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL阿里山森林鐵路習近平吳音寧
>rss

7旬翁撿滯留木搭工寮 誤觸法網遭送辦

發稿時間：2018/03/11 21:34

最新更新：2018/03/11 21:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
警政署保七總隊日前在宜蘭三星一處草叢內發現一批珍貴滯留木，經兩天埋伏後逮獲71歲黃男（左），他自稱要搭建工寮使用，全案仍依法移送宜蘭地檢署偵辦。（保七總隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年3月11日警政署保七總隊日前在宜蘭三星一處草叢內發現一批珍貴滯留木，經兩天埋伏後逮獲71歲黃男（左），他自稱要搭建工寮使用，全案仍依法移送宜蘭地檢署偵辦。（保七總隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年3月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）警政署保七總隊7日在宜蘭縣三星鄉巡邏時，意外發現草叢內有批珍貴滯留木，研判有異便派人埋伏，經過兩天終於逮獲71歲黃男，他自稱要搭建工寮使用，全案移送法辦。

保七總隊第四大隊羅東分隊分隊長陳昌扶和警員林磊、陳忠欽及張銘祥於日前執行巡邏勤務時，在宜蘭縣三星鄉清水橋下發現路旁草叢內有批珍貴滯留木，研判應為竊嫌使用重機具自河床上取得後，再置放於此處，等待時機將這批滯留木竊走出售。

陳昌扶當下立即編排勤務進行現場埋伏，經埋伏兩天後，在11日凌晨4時30分許發現黃男駕駛吉普車到此，隨即以鋼索環繞木身將滯留木拖離現場。

員警立即上前盤查，經通知羅東林管處冬山工作站到場確認後，黃男共非法竊取珍貴林木紅檜2根及台灣杉木1根，總材積0.32立方公尺，市價約新台幣20萬元。

全案依涉嫌違反竊盜案現行犯帶回偵辦，黃男辯稱因為要搭建工寮，所以才到清水溪床上撿拾滯留木，並非專業山老鼠撿拾用以買賣，也不知滯留木為國有物、不得隨意撿拾。

警方表示，黃男行為雖未有犯罪意圖，但全案仍依刑法竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

保七總隊第四大隊副大隊長鄒騰勝提醒，無論是颱風或豪雨過後所帶來的滯留木，無論位於何處都是國有財產，非經林政單位及縣市政府公告民眾得自由撿拾前，請民眾勿前往撿拾，以免誤觸法網得不償失。（編輯：張銘坤）1070311

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP