男偷自行車助眠成癖 警起出16輛贓車

台北市一名李姓男子自稱長期失眠，但偷車且維修翻新後，興奮和成就有助入睡，因此反覆行竊，警方循線將他追緝到案，並查扣多輛贓車。（台北市警察局刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市一名44歲李姓男子自稱長期失眠無法入睡，但偷車且維修翻新後，興奮和成就感能幫助入眠，因此一再反覆行竊，警方經分析和調閱監視器畫面將他追緝到案，並起出16輛贓車。



台北市政府警察局刑事警察大隊肅竊組今天舉行「偷車賊竊車成癖，尋獲贓車無人領」破案記者會。



肅竊組接獲市刑大大隊長葉超鴻指示，掌握刑案數據並統合警力落實偵查勤務部署，主動查緝汽機車及自行車竊盜、解體等犯罪，徹底阻斷收（銷）贓管道。



經分析去年下半年迄今所發生的自行車失竊案件，發現有一名身穿綠色運動服且後背網球袋的自行車騎士犯嫌，經常在台北捷運中山國中、忠孝新生及古亭站周邊行竊，且主要鎖定未上鎖的自行車下手。



隨即攜手市警局大安分局共同調查，除擴大調閱犯嫌行進動線外，也分析犯嫌可能出沒的運動場所和住居處所進行跟監埋伏。



警方在今年2月27日晚間7時，看見犯嫌在大安區浦城街一帶出沒並穿著和行竊時同樣衣褲，員警立即上前盤查及提供事證，無前科的李男才坦承犯行，隨即帶員警到大安區師大路等放置贓物處，取出16輛失竊自行車。



李男供稱因自己長期失眠而無法入睡，在去年7月間竊取第一輛自行車後感到興奮，之後又將失竊車輛進行維修翻新而有成就感，竟能幫助自己入眠，所以開始連續隨機尋找未上鎖的自行車行竊。



警方隨後也透過北市「民眾自行車實名自主登錄」系統及刑案資料庫比對，查出4輛失竊車主身分，但仍有12輛失竊自行車未有登錄資料，無法得知車主，若有民眾的自行車近期遭竊者，可和肅竊組聯繫確認。



全案依竊盜罪嫌移送台灣台北地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070312