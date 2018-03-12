慰問執勤遭撞傷3員警 警政署長：全力協助

新北市板橋警分局交通分隊3名員警日前在浮洲橋執行攔檢勤務時，遭一輛大型重型機車撞傷住院，警政署長陳家欽（右4）12日前往醫院探視、慰問傷者。（新北市警察局提供）中央社記者林長順傳真 107年3月12日

（中央社記者林長順新北12日電）板橋警分局交通分隊3名員警，10日晚間在浮洲橋執行攔檢勤務時，遭大型重機撞傷住院。警政署長陳家欽今天下午前往醫院探視受傷員警及家屬並致贈慰問金，並指示相關單位全力協助，讓傷警早日康復。



板橋分局交通分隊10日晚間10時許在浮洲橋上執行路檢，正要結束勤務收拾裝備時，突然遭到30歲曾姓騎士騎乘大型重型機車從後方撞擊，造成曾男及3名員警受傷，其中黃姓及劉姓員警傷勢較重，現仍留在加護病房持續觀察，所幸兩人身體情況已逐漸穩定。



陳家欽下午到醫院探視，並向醫院了解員警受傷及恢復狀況，他相當感謝醫療團隊全力搶救因公受傷的員警，也希望後續復健能順利進行。



陳家欽同時也指示新北市警察局，應給予受傷同仁必要的協助，讓3位同仁都能安心休養。



新北市警察局則表示，在事故發生後就立即與家屬聯繫，希望能盡一切力量協助家屬照護受傷同仁。警察局從去年起也已接獲民間捐贈，規劃成立所屬員工傷殘慰問金，這次也將會全力支援，讓受傷同仁的家庭沒有後顧之憂。（編輯：李錫璋）1070312