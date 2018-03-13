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婦人散步失聯 豬舍尋獲遺體

發稿時間：2018/03/13 12:00

最新更新：2018/03/13 13:01

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台中市宋姓婦人11日在一處溝渠附近散步失聯，消防局獲報隨即派遣消防隊員到場，並與員警及家屬在附近沿著溝渠搜索，13日在附近豬舍找到宋姓婦人遺體，死因待釐清。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月13日台中市宋姓婦人11日在一處溝渠附近散步失聯，消防局獲報隨即派遣消防隊員到場，並與員警及家屬在附近沿著溝渠搜索，13日在附近豬舍找到宋姓婦人遺體，死因待釐清。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　107年3月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市宋姓婦人前天在一處溝渠附近散步失聯，友人報案，消防人員到場卻尋獲另名失蹤的劉姓老翁，已明顯死亡；救難人員今天在附近的豬舍找到宋姓婦人遺體，死因待釐清。

台中市政府消防局今天發布新聞稿表示，11日晚間7時21分接獲民眾報案，指出58歲宋姓婦人，當天到南屯區同安南巷附近訪友，接著在附近田間散步，宋婦的友人當天下午發現她的轎車仍停在附近，但電話都打不通，懷疑失聯或跌落同安南巷旁的溝渠。

消防局獲報派遣消防隊員到場，與員警及家屬在附近沿著溝渠搜索，當天晚間9時55分，在溝渠打撈到一具遺體，但經確認身分是79歲劉姓男子，劉男數天前就已被通報失蹤人口。

經消防人員會同民間救難團體展開搜救，今天上午9時26分，岸巡組人員在同安南巷一處豬舍後側化糞池發現一具遺體，穿著衣物與宋姓婦人家屬描述相同，消防人員將遺體移至化糞池旁地面，待警方報請檢察官會同法醫相驗，釐清死因。（編輯：梁君棣）1070313

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