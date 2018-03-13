陸網友傳送穿山甲佳餚照 警籲勿轉發

警政署保七總隊近來陸續接獲民眾檢舉，有人傳送保育類動物穿山甲、熊掌等食材圖片，經查為中國大陸網友所發布，呼籲網友勿再轉發，以免造成社會不安。（保七總隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年3月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）警政署保七總隊近來陸續接獲民眾檢舉，有人傳送保育類動物穿山甲、熊掌等食材圖片，經查為中國大陸網友所發布，提醒民眾勿再轉發，若因此影響公共安寧者可依法辦理。



警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，今年春節期間以來，陸續接獲民眾檢舉指出，有人在網路上傳送砧板上的小鯊魚、隻手拿熊掌、臉盆中的分屍鱷魚、陳屍洗手台的穿山甲和餐桌大龍蝦等圖片，恐涉及違反野生動物保育法之嫌。



保七總隊刑警大隊說，經通知被檢舉人到案說明，同時追查上述圖片來源為中國大陸網友所發布，呼籲網友勿再轉發，以免造成社會不安。



雖然近年來民眾保育觀念普遍提升，保七總隊刑警大隊指出，依據野生動物保育法規定，保育類野生動物除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養及繁殖。



此外，民眾若散佈謠言且足以影響公共安寧者，依據社會秩序維護法規定，將處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；若對兒童及少年散布或播送有害身心健康的暴力、血腥、色情、猥褻、賭博內容或物品，處兩萬元以上10萬元以下罰鍰。



保七總隊刑警大隊提醒，請民眾要審慎檢視傳送的訊息內容，以免引發相關爭議；且保育野生動物為應盡責任，民眾勿貪圖己利、貪玩而以身試法。（編輯：李亨山）1070313