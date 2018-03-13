台中情殺案 男子砍婦人後自殘被捕

黃姓男子13日下午闖入台中市一家紙廠，砍殺鍾姓婦人，被員工發現制止後，黃男持刀自殘，並在逃跑時跌落大排水溝，警消到場隨即將兩人送醫，封鎖現場採證。中央社記者蘇木春攝 107年3月13日

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中13日電）黃姓男子今天下午闖入台中市一家紙廠，砍殺鍾姓婦人數刀，被員工發現制止，黃男逃跑時跌落大排水溝，警消到場將兩人送醫，鍾婦重傷未脫險，黃男犯案動機尚待釐清。



台中第六警分局永福派出所所長徐國清今天受訪表示，50歲黃姓男子13日下午1時多，持刀到西屯區安林路一家紙廠，衝入辦公室就對52歲鍾姓婦人砍數刀，員工發現聽到呼救聲前往查看。



黃男見到工廠員工，先持刀往自己左手腕割一刀，接著要衝出工廠逃跑，員工見狀將他攔下壓制，並呼救鄰居協助報案，黃男掙脫後打開工廠內窗戶逃出，跌落工廠旁的排水溝受困。



警方接獲報案轉報台中市消防局派遣救護車到場，將鍾姓婦人送往醫院急救，並架設梯子協助黃男脫困後送醫。



鍾姓婦人到院前心肺功能停止（OHCA）身中兩刀，分別在腹部與左胸各一刀，搶救後恢復呼吸心跳，院方正安排開刀急救中；黃男意識清楚，身上有多處刀傷、頭部挫傷，沒有生命危險。



警方初步調查，黃男與鍾婦為前男女朋友關係，黃男疑因感情因素持刀尋仇，進一步犯案動機仍在釐清。（編輯：方沛清）1070313