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毒品通緝犯遇盤查狂奔 民眾借車助警逮人

發稿時間：2018/03/13 16:01

最新更新：2018/03/13 16:54

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台北市警察局保安大隊第五中隊分隊長陳佩君表示，楊姓男子日前遭警方攔查，他因毒品案被通緝，不想入監服刑拔腿狂奔，兩名員警向路旁男騎士借用機車追捕，順利逮人。中央社記者黃麗芸攝　107年3月13日台北市警察局保安大隊第五中隊分隊長陳佩君表示，楊姓男子日前遭警方攔查，他因毒品案被通緝，不想入監服刑拔腿狂奔，兩名員警向路旁男騎士借用機車追捕，順利逮人。中央社記者黃麗芸攝　107年3月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）因毒品案被通緝的22歲楊姓男子日前上班途中遭警方攔查，他因不想入監服刑便拔腿狂奔，兩名員警一度快追不上，隨即向路旁男騎士借用機車追捕，最後才順利逮人法辦。

台北市警察局保安大隊今天舉行破案記者會，第五中隊分隊長陳佩君表示，第五中隊小隊長陳珊梓於10日下午5時許率警員黃冠勛及簡茂洲在松山區松信路及市民大道路口執行路檢勤務。

其中一輛機車被警方攔阻時，後座乘客楊男在警察盤問時，趁警方不注意時拔腿狂奔直往市民大道人行道方向逃逸。

黃冠勛及簡茂洲兩人見狀也立即尾隨追捕，但因員警身上背負許多應勤裝備以致跑速較慢，經追逐數百公尺後雙方差距拉大，只見楊男一眨眼繞進巷內，身影快消失之際，黃冠勛立即向路旁男騎士借用機車，載同簡茂洲持續追捕。

兩人騎車沿路搜尋楊男蹤跡，最後在八德路四段一棟大樓發現楊男身影，只見楊男轉身竄入一間知名餐廳內，楊男為躲避警方追捕而逃往餐廳二樓，未料竟是樓中樓建物設計而無處可逃，最後仍被員警上銬逮捕。

楊男到案表示，事發當下正要和朋友一同前往工地上班，未料遇到警察臨檢，但因自己因毒品案被通緝，所以才心慌逃跑。

警方表示，經查楊男因毒品案，於民國106年及107年分別被台北地檢署及新北地檢署通知須入監服刑，刑期各為3個月，但楊男拒不到案而被發布通緝，目前全案移送法辦。（編輯：陳清芳）1070313

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