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日雅虎基金捐1.4億日圓 助花蓮災後重建

發稿時間：2018/03/13 16:45

最新更新：2018/03/13 16:53

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日本雅虎基金捐贈1.4億日圓，助花蓮災後重建，駐日代表謝長廷（左）說，台灣與日本一直以來都能在災害發生時相互支援，充分體現「善的循環」。中央社記者黃名璽東京攝　107年3月13日日本雅虎基金捐贈1.4億日圓，助花蓮災後重建，駐日代表謝長廷（左）說，台灣與日本一直以來都能在災害發生時相互支援，充分體現「善的循環」。中央社記者黃名璽東京攝　107年3月13日

（中央社記者黃名璽東京13日專電）日本雅虎基金今天捐贈為花蓮地震募集到的1.4億日圓，駐日代表謝長廷說，台灣與日本一直以來都能在災害發生時相互支援，充分體現「善的循環」。

2月6日花蓮發生地震，雅虎日本公司（Yahoo Japan Corp.）成立的雅虎基金，針對花蓮地震開設捐款專頁，超過16萬人響應，總共募得逾1.4億日圓（約新台幣3866萬元）。

雅虎基金理事西田修一等人，下午拜訪謝長廷並捐贈募集款項。謝長廷致詞時說，花蓮地震發生後的隔天，雅虎基金就立刻在網路上募款，日本各界也給予大力協助，他在此表達由衷謝意。

他說，這次得到來自日本民眾的捐款，會善用在花蓮未來的災後重建方面。

謝長廷說，近年台灣與日本發生天然災害時，都能相互支援，他把這種互動稱為「善的循環」，這種善的循環是國與國交流的最高境界，而日本與台灣已然達成這樣的境界，要說是世界友好的典範也不為過。

他說，花蓮地震後，更讓人深深感受到台灣與日本民間的厚重情誼，也希望未來兩國人民間的關係能更加深化。

西田修一致詞說，這次募款有超過16萬人響應，並募到逾1.4億日圓，如果用每個人平均捐款金額來看可能不是很多，但卻代表超過16萬人看到台灣發生地震時，必須要為台灣做什麼或想為台灣做什麼的心意。

他說，台灣過去在1999年、2016年及今年都發生地震；在日本，2011年也發生311大地震、2016年熊本大地震。台灣跟日本都是地震頻繁的國家，長年都必須跟地震共處，因此對受災民眾的心情最能感同身受，也正是如此，311大地震時，日本得到許多台灣民眾捐款援助，這次很多日本人就覺得必須回報。（編輯：陳惠珍）1070313

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