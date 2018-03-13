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詐騙車手飛鼠跳 窘卡陽台遭逮

發稿時間：2018/03/13 17:23

最新更新：2018/03/13 17:58

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zoom in 賴姓男子（前）涉嫌夥同4名男子，以檢察官名義詐騙被害人，得手新台幣280萬元。警方12日前往賴男住處發動攻堅，賴男竟從3樓跳至隔壁2樓陽台，但仍遭警方逮捕。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月13日賴姓男子（前）涉嫌夥同4名男子，以檢察官名義詐騙被害人，得手新台幣280萬元。警方12日前往賴男住處發動攻堅，賴男竟從3樓跳至隔壁2樓陽台，但仍遭警方逮捕。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真　107年3月13日

（中央社記者王朝鈺基隆市13日電）賴姓男子涉嫌夥同4名男子，假借檢察官名義詐騙被害人，得手280萬元。警方昨天上門逮捕時，賴男竟從3樓跳到隔壁2樓陽台，但警方早已在1樓埋伏，當場甕中捉鱉逮捕賴男。

警方調查，29歲賴男涉嫌夥同4名男子，涉嫌以檢察官名義去電通知被害人因涉及刑案檢方將監管帳戶，要求被害人交出提款卡，被害人不疑有他將存摺及提款卡交由詐騙集團車手，總計共有2男1女受害，損失新台幣280萬元，其中住在基隆的80歲陳姓男子遭騙222萬元。

基隆市刑大偵四隊獲報後立即組成專案小組偵辦，去年11月至12月間陸續逮捕4名詐騙集團成員，並經檢察官聲押獲准，但29歲賴姓男子仍然在逃。

經循線追查後，警方發現賴男以女友名義承租桃園市中壢區一處套房，平日飲食均由女友代為打理，僅夜深人靜時外出走動。昨天晚間6時許，專案小組趁賴男女友出門時發動攻堅，賴男見警方衝進屋內，竟從住處3樓陽台一躍而下，跳至隔壁2樓陽台逃逸。

偵四隊長黃柏銘表示，警方早已做好萬全準備，員警於樓下立刻攔截賴男去路，賴男頓時進退兩難，狼狽的在陽台角落與警方對峙，警方隨即搬來長梯，登上陽台逮捕賴男。

賴男到案後坦承犯行，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070313

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