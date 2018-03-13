苗栗孕婦攜毒遇盤查 警溫情喊話逮人

苗栗縣頭份警分局13日發布新聞指出，37歲陳姓孕婦（圖）駕車外出，停在路邊睡著，引起員警關注，她因攜有毒品心虛逃逸，警方小心尾隨追趕並溫情喊話近半小時，才順利將她帶回偵辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗一名孕婦駕車外出，停在路邊睡著，引起員警關注，她因攜有毒品心虛逃逸，警方考量女子懷有身孕不敢強力追捕，以擴音器喊話勸停近半小時，順利將她帶回偵辦。



苗栗縣頭份警分局今天發布新聞指出，37歲陳姓女子12日深夜與友人相約見面，不料因懷孕8個月，身體不適而昏睡車上，又因身上有攜帶毒品，見警方盤查一時心虛開車逃逸，所幸警方小心尾隨追趕並溫情喊話，陳女才停車接受盤查，並坦承持有、吸食毒品。



警方表示，頭份派出所警員昨天深夜巡邏行經頭份市八德二路口，發現一輛自小客車引擎發動停在路邊，因車輛為轄內治安人口所有，經上前查看發現，陳姓女子昏睡在駕駛座上，立即敲窗喚醒；陳女醒來後，聲稱因懷有8個月身孕，一時身體不適而在車上睡著。



警方指出，陳女先是假意配合警方盤查，隨後卻突然駕車逃逸，員警顧及對方有孕在身，不敢強力追捕，改以車上擴音器予以勸停，經沿途溫情喊話近半小時，今天凌晨0時30分，在頭份市流東里攔下陳女，並在車內查獲毒品殘渣袋1包，內有安非他命0.11公克，以及夾鏈袋17個。



陳女被帶回警局偵辦，坦承持有並吸食毒品，令警方搖頭「難道不知道會危害胎兒？」怒斥太不應該。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1070313