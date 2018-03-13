/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 提勒森紀梵希捷運票價吳音寧

川普宣布提勒森離職 中情局長接替國務卿一職

>rss

INGO中心揭牌 德救難犬與搜救協會進駐

發稿時間：2018/03/13 19:23

最新更新：2018/03/13 19:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）位於台中霧峰的國際非政府組織中心（INGO Center）日前舉行揭牌儀式，德國聯邦救難犬協會與德國國際搜救協會進駐，未來可加強救災方面的合作交流，也可就近支援亞洲其他災區的救援工作。

駐德國台北代表處慕尼黑辦事處日前表示，這2個來自德國的組織12日分別以「德國聯邦救難犬協會-台中分會」及「德國國際搜救隊-台中分會」名稱正式掛牌，在國際非政府組織中心設立據點，作為首次海外駐點。

未來將可加強台德雙方的搜救犬、搜救隊在技術訓練、器材預置與聯合救災方面的合作交流，提升台灣國際災害搜救能力，未來也可就近支援亞洲災區的人道援助工作。

駐慕尼黑辦事處表示，德國聯邦救難犬協會擁有約714隻測驗合格及1013隻訓練中的搜救犬。協會與台灣關係友好，曾派遣搜救隊員在1999年921大地震來台協助救災；去年，協會也分別與內政部消防署、台中市政府消防局簽署搜救犬技術交流合作備忘錄。

同時，駐慕尼黑辦事處指出，德國國際搜救協會是獲得聯合國人道事務協調辦公室正式認可的國際救難組織，與德國聯邦救難犬協會共同在海外執行救災任務。

辦事處表示，德國聯邦救難犬協會在台灣設立據點後，若未來亞太地區發生重大災難，可由台灣協助將相關指定器材運往災區與德國中型搜救隊會合，節省運輸救災重型裝備所須時間，加速抵達災區進行救援工作。（編輯：楊玫寧/李淑華）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP