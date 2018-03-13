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增救濟程序 司法院研修職務法庭改二審制

發稿時間：2018/03/13 20:20

最新更新：2018/03/13 20:20

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（中央社記者王揚宇台北13日電）司法院晚間發布新聞稿指出，為使職務法庭判決更臻妥適，將依據大法官釋字第752號解釋精神，研修職務法庭改為二審制，相關法官法的修正草案，希望能在6月底前送立法院審議。

近期被社會各界討論的「前法官陳鴻斌改判案」，衍生出性別平權意識、職務法庭功能的議論。

在性別平權意識上，司法院表示，有關性別工作平等法及工作場所性騷擾防治措施、申訴管道、調查處理要點等法規，已在司法院全球資訊網站設置專區，也會再次發函所屬機關，應利用工作會報、庭務會議或其他會議進行宣導，而各機關對於違反性別平權相關規定者，均應依規定嚴處。

司法院指出，將請法官學院邀請性別平權專家、學者，持續開設相關課程，司法院所屬機關也應定時或不定時開設相關課程，強化同仁性別平權意識，並將修訂法官及其他同仁在職進修規定，明定每年應接受一定時數的性別平權課程教育。

司法院也說，將於「司法院人權與兒少保護及性別友善委員會」中，就精進司法體系內性騷擾防治、申訴、調查與處理機制，營造性別友善職場等議題，研討可行策略。

而在職務法庭改革部分，新聞稿內容談到，為使職務法庭的判決更臻妥適，將根據大法官釋字第752號解釋精神，將原本只有一審制的職務法庭，研修改為二審制，賦予當事人在不服職務法庭判決時，得循上訴程序救濟，發揮糾錯或權利保護功能。

司法院也指出，為使第一審職務法庭判決更具多元觀點、提昇職務法庭公信力，將研議第一審職務法庭成員有法官以外人員加入的可行性；涉及性別議題的案件，研議職務法庭成員組成，合乎一定的性別比例。

新聞稿內容最後談到，為使職務法庭審判更加公開、透明、有效率，司法院將研修職務法庭法官遴選規則、審理規則、事務分配規則、職務法庭辦理案件應行注意事項等相關規定。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。（編輯：劉政權）1070313

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