/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 霍金米其林繁星推薦提勒森

英國物理學家霍金逝世 享壽76歲

>rss

台中紙廠命案 老闆娘傷重不治

發稿時間：2018/03/14 10:11

最新更新：2018/03/14 10:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中第六警分局14日表示，48歲黃姓男子13日下午1時多，持水果刀與菜刀與錐子各一把，到西屯區安林路一家紙廠，砍殺鍾姓老闆娘數刀，跳大排水溝企圖輕生遭逮捕。14日凌晨鍾婦傷重拔管，院方宣告死亡，警方將黃男改列殺人罪嫌偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　107年3月14日台中第六警分局14日表示，48歲黃姓男子13日下午1時多，持水果刀與菜刀與錐子各一把，到西屯區安林路一家紙廠，砍殺鍾姓老闆娘數刀，跳大排水溝企圖輕生遭逮捕。14日凌晨鍾婦傷重拔管，院方宣告死亡，警方將黃男改列殺人罪嫌偵辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真　107年3月14日

（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中14日電）黃姓男子昨天闖入台中市一家紙廠，持刀砍殺鍾姓老闆娘數刀，跳大排水溝企圖輕生遭逮捕。不過，鍾婦今天凌晨傷重拔管，院方宣告死亡，警方將黃男改列殺人罪嫌偵辦。

台中第六警分局今天表示，48歲黃姓男子13日下午1時多，持水果刀與菜刀與錐子各一把，到西屯區安林路一家紙廠，先到辦公室內與50歲鍾姓老闆娘發生口角，接著揮砍鍾婦數刀。

廠內吳姓員工聽到呼救聲查看，黃男見狀準備逃跑並與員工發生拉扯，黃男先以頭部撞擊多次廠外圍牆，接著拿刀自殘，並跳下工廠附近一處大排水溝要輕生。

員工發現鍾姓老闆娘倒臥血泊中，請鄰居協助報案，警消獲報到場，將困在大排水溝中的黃男吊掛脫困，並將鍾婦送醫救治，鍾婦身中3刀命危，黃男身上則有多處刀傷、頭部挫傷。

14日凌晨鍾姓婦人傷重拔管，院方宣告不治，警方將黃男改列為殺人罪嫌偵辦，但黃男仍在醫院治療，不願配合警方偵辦，待病情穩定後將移送警局訊問。

警方初步調查，鍾姓婦人與丈夫經營紙廠10多年，夫妻育有兩子，黃姓犯嫌設籍台南市。

黃男初步向警方供稱，與鍾婦為前男女朋友關係。但鍾婦丈夫表示，他不認識黃男，不清楚對方與妻子是什麼關係，近日曾接到疑似黃男的電話，不知道對方的犯案動機。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP