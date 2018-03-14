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遭請求評鑑 陳志祥：暫不想開戰不回應

發稿時間：2018/03/14 14:54

最新更新：2018/03/14 15:32

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（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）中華民國法官協會今天發出聲明，請求法官評鑑委員會對陳志祥進行法官評鑑，對此，陳志祥表示，「因為我是佛教徒，暫時不想開戰，所以先保持沈默不予回應」。

陳志祥下午接受中央社記者電訪表示，法官生涯30年來一直過著純樸生活，他的本意不是要上媒體，「我沒有要參選何必去找媒體」，因為他是受命法官，合議庭認定並非性騷擾，外界是否同意可以批判，但「不是我們把一個認定性騷擾的法官輕縱。」

針對法官協會聲明，陳志祥說，他也是協會成員，協會發出聲明前沒有知會他有失江湖道義，又要請求將他送評鑑，他有點不太高興「我又沒做錯什麼事情，我只能講尊重，不能說什麼。」

陳志祥表示，他現在不想反擊，因為一反擊就變成開戰，沒有必要引發另一個事端模糊焦點，且他曾在媒體說過，如果今天維持原判，只要電腦拷貝一下判決書就可以丟出去了，「我就不用寫判決書那麼痛苦」。

「我們對一個犯錯的法官怎麼可以輕罪重判？」陳志祥指出，合議庭的心證認為事情不是這樣，法官的良心是否要迎合輿論，他覺得要維持司法良心，這不是法官制度最偉大的地方嗎？重錯重判、輕錯輕判這不是符合比例原則，他只是做該做的事，至於合議庭的心證對不對可受公評，他只是講出來而已，有需要這麼生氣嗎？

陳志祥說，判決本要就要接受公評，不可能讓每個人都同意，大法官解釋同性婚姻也受到外界很多批評，「但我們做我們該做的事，對於外界批評予以尊重。」

中華民國法官協會今天凌晨發表聲明指出，在司法院職務法庭再審案件引發社會軒然大波之際，職務法庭法官陳志祥一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，然諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害的可能；嚴正要求陳志祥立即停止對外發表此類言論，且請求法官評鑑委員會對陳志祥進行法官評鑑，是否有違反法官倫理規範情事。（編輯：李亨山）1070314

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