陳鴻斌案延燒 司法院要檢視受命法官意見

（中央社記者王揚宇台北14日電）前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動改判案延燒；本案受命法官陳志祥上節目說明後，法官協會請求法評會評鑑，司法院今天說要檢視陳志祥發表的意見，採必要職務監督措施。



前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。



職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。



改判結果一出，引來各界輿論四起；陳志祥於12日親上火線，分別參加廣播、政論節目，說明本案相關案情，讓社會大眾了解、澄清。



不過中華民國法官協會今天凌晨發表聲明指出，陳志祥一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，然諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害的可能；嚴正要求陳志祥立即停止對外發表此類言論，且請求法官評鑑委員會對陳志祥進行法官評鑑，是否有違反法官倫理規範的情形。



司法院今天下午發布新聞稿指出，為維護司法公信力、匡正法官不當言行，將檢視陳志祥於相關節目所發表的意見，如果有違背法官倫理規範的情事，將採取必要的職務監督措施，維持法官應遵循的紀律。



對此，永社副理事長、律師黃帝穎認為，雖然他個人對於陳志祥法官的性騷擾見解無法認同，但法官下班後發表言論，或與社會對話，仍應受憲法言論自由的保障；因此司法院對於檢驗法官言論內容或審查其發表的法律見解，應特別謹慎。



新聞稿內容談到，有媒體報導本案的職務法庭合議庭審判長及法官組成，是由司法院長許宗力核定，司法院強調這與事實不符，也說許宗力於105年11月1日就任司法院長，對於104年10月22日開始運作的第二屆職務法庭，無從也無權介入法官事務分配及合議庭的組成。（編輯：李亨山）1070314