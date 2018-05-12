台南3老人凶殺案 外孫行竊失風痛下殺手

台南市南化區驚傳2戶3名老人遭鐵鎚擊殺，死者李姓獨居老婦的郭姓外孫12日坦承犯案。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 107年5月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市南化區驚傳2戶3名老人遭鐵鎚擊殺，死者李姓獨居老婦的郭姓外孫今天坦承犯案。警方初步調查，郭男10日晚上和外婆吃飯後，行竊失風遭指責，惱羞成怒，才痛下殺手。



台南市南化區北寮昨天下午驚傳凶殺案，平時務農的83歲李姓獨居老婦及78歲、77歲李姓小叔夫婦，昨天下午被人發現陳屍在自宅。



當時有名常送青草茶給李姓獨居老婦的人，到老婦家中卻無人應門，請李婦鄰居幫忙找人，鄰居才發現李婦死在廚房，鄰居急忙連絡和李婦緊鄰而居的李姓小叔夫婦，又發現小叔陳屍在屋內房門口，小叔的妻子陳屍在廚房，鄰居驚嚇之餘，立刻報警。



警方獲報後封鎖現場採證，因當地位處山區，鄉間小路幾乎沒有監視器，警方漏夜派人搜查案發現場周遭，且請家屬協助辦案，連絡上李姓老婦的女兒，再找郭男到玉井分局。



郭男一開始否認犯案，今天清晨4時許才被警方突破心防，坦承為錢殺人，凶器是鐵鎚。



警方調查，家住台南市永康區、以泥水工為業的39歲郭男，已婚有妻兒，10日晚上從永康開車到南化和外婆吃飯，飯後行竊被發現，遭李姓舅公指責，郭男惱羞成怒，返回車上拿鐵鎚，痛下殺手，殺了3名親人，再把凶器丟在山區。



死者鄰居說，郭男曾在李姓老婦家中偷竊被發現，但李姓老婦心軟未報警。



目前3名死者遺體已送到台南市殯葬管理所，台南地方檢察署上午10時驗屍，確定死因。（編輯：唐聲揚）1070512