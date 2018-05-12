/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 母親節 安溥 中華電信 油價
> rss

鐵鎚擊殺外婆舅公婆 逆孫遭檢聲押

發稿時間：2018/05/12 18:24

最新更新：2018/05/12 18:35

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
台南市南化區驚傳2戶3名老人遭鐵鎚擊殺，死者李姓獨居老婦的郭姓外孫12日坦承犯案。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真　107年5月12日台南市南化區驚傳2戶3名老人遭鐵鎚擊殺，死者李姓獨居老婦的郭姓外孫12日坦承犯案。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真　107年5月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市南化區北寮驚傳3名老人遭殺害，死者李姓獨居老婦郭姓外孫到案坦承為錢殺人遭檢方聲押。母親節前夕，郭嫌的母親殯儀館認屍面對兒子殺了阿嬤，低頭飲泣，不發一語。

涉案的郭男下午移送台南地檢署，檢方並向台南地方法院聲請羈押。南檢發言人柯怡伶表示，檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為10年以上有期徒刑殺人罪，有相當理由認為有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行，已向台南地院聲請羈押。

3名死者遺體被送往台南市殯葬管理所，檢察官林朝文下午會同法醫相檢。3名死者傷勢幾乎集中在頭部，死因還待大體進一步解剖報告出爐才能確定。

3名死者家屬也趕到台南市殯葬管理所等候，檢方當場召開臨時偵查庭，包括家屬確認死者身分、開立死亡證明書。郭嫌的母親，也是死者李姓獨居老婦的女兒，心情沉重靜坐在一旁，低頭飲泣，不發一語，認屍後頻頻拭淚。

死者李姓夫妻的女兒，進入解剖室認屍，看到父母頭部遭鐵鎚重擊變形，放聲大哭，在家人扶持下走出解剖室，哭喊「怎麼那麼恐怖」，情緒崩潰。

由於案發現場位處偏僻山區，立刻引起關注，玉井區及南化區的民眾議論紛紛。至於郭嫌永康區的鄰居，得知郭男為區區4000多元殺害至親，都不可置信地說，郭男平時看起來人蠻好的，很正常，不像是會殺人。

南化區北寮昨天下午發生的這起凶殺案，平時務農的83歲李姓獨居老婦及78歲、77歲李姓小叔夫婦，昨天下午被人發現陳屍在自宅。

警方獲報後封鎖現場採證，連絡上李姓老婦的女兒，再找到39歲郭男。警方查出家住台南永康、以泥水工為業的郭男，10日晚上從永康開車到南化和外婆吃飯，飯後行竊被發現，遭李姓舅公指責提及要報警處理，郭男惱羞成怒，返回車上拿了鐵鎚痛下殺手。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070512

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP