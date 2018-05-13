北宜坪林段西瓜掉滿地 重機路過滑倒

一輛載滿西瓜的貨車13日行經北宜公路坪林段時，疑因固定繩斷裂導致西瓜掉滿地，一名機車騎士經過不慎滑倒，所幸僅輕微擦傷無大礙，相關單位已協助清理路面。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 107年5月13日

（中央社記者林長順新北13日電）一輛載滿西瓜的貨車今天行經北宜公路坪林路段時，疑固定繩斷裂，西瓜掉落灑滿路面。一輛重型機車剛好經過滑倒，所幸機車騎士僅輕微擦傷，幸無大礙。



新店警分局坪林分駐所上午7時30分獲報，坪林區北宜公路31公里處有西瓜掉落一地，造成路面濕滑，影響交通。警方立即派員前往處理。



警方調查，36歲的大貨車吳姓司機，駕駛大貨車行經事發地點時，疑似過彎時固定西瓜的繩子斷裂，造成車上西瓜掉落而撒滿路面。警方在現場協助交通管制，並通知景美公務段派水車前往協助清洗路面。



警方表示，上午9時30分，由新店往坪林方向一輛由洪姓男子駕駛的黃牌重機行經管制點時，因過彎不慎摔倒，車輛滑行而與停放路旁的警用巡邏車發生碰撞，導致警用車輛右前保險桿受損。



所幸洪姓騎士車速不快，僅右手及右大腿輕微擦傷。騎士不願送醫，經消防員現場簡易包紮後，由警方帶回分駐所製作筆錄，雙方經現場酒測後酒測值均為0。



警方致電景美工務包商儘速在現場舖上木屑，以避免用路人再次發生車禍，於並上午10時30分全部處理完畢。貨物未綁妥的大貨車，警方將依道路交通管理處罰條例予以告發。（編輯：方沛清）1070513