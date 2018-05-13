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報載漁船運毒誤判 高雄地院：是誤載沒誤判

發稿時間：2018/05/13 18:03

最新更新：2018/05/13 18:03

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（中央社記者程啟峰高雄13日電）自由時報報導，高雄地方法院審理一起漁船運毒案，法官因誤認查扣毒品重量輕判被告；院方今天指出，全案是判決書誤載，但沒有誤判，且誤載內容不影響量刑，上個月底也已裁定更正。

高雄檢警去年3月在澎湖縣目斗嶼附近查獲「新進滿貳號」漁船走私K他命原料鹽酸羥亞胺45包，毛重共計1100公斤，經送刑事局檢驗後淨重為782公斤。

檢警查出，全案是綽號「許利發」的男子委託楊政錦運送毒品，楊政錦再找張慶龍開漁船載運來台，兩人經雄檢起訴，一審判楊政錦4年，張慶龍5年10月，楊政錦放棄上訴，檢察官也未提上訴，刑期定讞；張慶龍不服上訴，二審法官審理時才察覺一審判決誤載查扣毒品重量的烏龍。

高雄地院下午發布新聞稿指出，本案判決書提及「共計查獲45包毒品，每包約23至25公斤，每包需兩人才能同時扛起」，卷內也有以黃色飼料袋包裝毒品等照片附卷。這份判決雖將抽驗鑑定報告數量誤載為查扣數量，但審判庭評議被告刑度時，仍依卷證所示的45包毒品數量認定數量龐大，並非依抽驗的419公克數量量刑，判決書理由及附表內容誤載內容並不影響量刑。

高雄地院表示，誤載內容也於4月30日裁定更正；合議庭法官審酌卷內證據資料及量刑並沒有因誤計毒品重量而輕判。

高雄地院行政庭長葉文博受訪說，由於楊政錦和張慶龍並非主嫌，僅擔任接貨和轉貨角色，且全案在海上查獲並未造成毒品對外散佈，本案如此量刑並非輕判；楊政錦於偵查及審理中均有自白，依毒品危害防制條例得以減輕其刑，因而被判4年；張慶龍犯後態度不佳，否認犯行，無法適用自白減刑因而處較重的5年10月。（編輯：吳佳穎/張銘坤）1070513

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