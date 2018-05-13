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7旬老翁醉倒河邊 熱心警迅速協助就醫

發稿時間：2018/05/13 18:19

最新更新：2018/05/13 18:36

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台北市一名年近7旬的王姓老翁日前酒醉路倒基隆河邊，警方獲報後立即前往現場搜尋，透過老翁身上證件聯繫家屬，並協助送醫救護。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月13日台北市一名年近7旬的王姓老翁日前酒醉路倒基隆河邊，警方獲報後立即前往現場搜尋，透過老翁身上證件聯繫家屬，並協助送醫救護。（台北市警察局松山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）北市一名年近7旬王姓老翁日前酒醉路倒基隆河邊，警方接獲民眾通報後，立即驅車前往現場搜尋，並透過王姓老翁身上的敬老悠遊卡進而聯繫上家屬，順利協助送醫救護。

台北市警察局松山分局今天發布新聞稿表示，轄下三民派出所警員白曉帆、游家麒2人在4月29日晚間11時許獲報，基5號水門內有名老翁路倒需派人救護，兩人隨即騎乘警用機車趕往現場處理。

警方表示，由於報案者未敘述詳細地點，使得同時派遣到水門內的119救護車久尋不著路倒老翁，為掌握救人時效，白曉帆和游家麒兩人便分頭尋找，終於在靠近河邊的草地上發現老翁。

由於老翁全身散發酒氣、不省人事倒臥草地，白曉帆等人先嘗試叫醒老翁未果，隨後才從老翁身上發現一張記名的敬老悠遊卡，透過警用隨身攜帶小電腦查詢出老翁身分，並進而聯繫上王姓老翁家屬，才順利協助將王姓老翁送上救護車就醫。

松山分局表示，由於水門內腹地廣大，所幸白曉帆平時落實巡邏勤務且熟悉水門內地形、地物，才能在最短時間內帶領救護人員找到王姓老翁並協助就醫。

王姓老翁家屬對白曉帆和游家麒熱心、專業助人，表達感謝和讚許之意。（編輯：李錫璋）1070513

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