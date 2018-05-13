桃園農博閉幕 參觀人數約339萬人次

桃園農博特色產業專區共有7個展區，桃園市政府與世紀鋼鐵合作，在「錦鯉園」運用40噸鋼材，打造高達8米的巨大錦鯉綠雕入口意象。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱俊欽桃園13日電）2018桃園農業博覽會今天傍晚閉幕，桃園市政府表示這次參觀農博人數約為339萬人次，桃園市長鄭文燦也感謝各界的支援與民眾的肯定。



桃園市政府新聞處長張惇涵晚間表示，2018桃園農業博覽會從4月4日開幕到今天圓滿閉幕，以進出口管制點人流計算，這次參觀人數約為339萬4147人次。



張惇涵說，桃園農博在母親節圓滿落幕，感謝各界高度的肯定與評價，桃園市長鄭文燦也深深感謝到訪的旅客、辛苦的中央團隊和市府團隊、提供旅客高品質服務的志工朋友和協勤民力，另外也有不少遠道而來參與展出的國際外賓，與投入協力的38間企業夥伴。



張惇涵談到，有關外界所提到去年桃園農博公布參觀人數超過1000萬人次，與今年參觀人數有落差，其中的主因是「計算方法的不同」。去年由各個進出口按次統計，今年則是大型活動第一次使用科技機制計算，以12處人流監測系統及中華電信手機使用推估，更為科學、更為嚴謹。



他也談到，農博園區廣達30公頃，加上開放式空間，人次計算的各種方法有所不同，而桃園農博不以旅客人次為宣傳重點，相信前往觀賞的民眾，都能有滿滿的收穫。（編輯：張銘坤）1070513