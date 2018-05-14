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追徵黨產 台北分署17日首度拍賣國民黨宿舍

發稿時間：2018/05/14 11:22

最新更新：2018/05/14 11:22

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（中央社記者蕭博文台北14日電）法務部行政執行署台北分署今天證實，17日將首度拍賣國民黨位於台北市南京東路、嘉興街兩處黨工宿舍，底價分別為新台幣3320萬元、1900萬元。

行政院不當黨產處理委員會追徵中國國民黨8.6億元，國民黨提出清償計畫遭拒後，黨產會將全案移送台北分署。台北分署已陸續查封國民黨松山區黨部、金門縣黨部等多處不動產。

台北分署不動產拍賣公告顯示，首度遭拍賣的2筆國民黨黨產，分別是位於台北市松山區南京東路、信義區嘉興街的黨工宿舍，初步調查現無人居住，南京東路宿舍底價3320萬元，嘉興街宿舍底價1900萬元。

台北分署主任行政執行官鍾志正告訴中央社記者，目前查封的國民黨土地與建物經鑑價總值約6.2億元，經調查、鑑價程序後，17日下午3時將首度拍賣國民黨產，即南京東路、嘉興街兩處黨工宿舍。

鍾志正說，台北分署除執行黨產會追徵的8.6億元款項，台北地方法院今年初另將305名黨工請求國民黨支付退休金等案的5.9億元移由台北分署併案執行，目前共需執行14.5億元。

由於台北分署目前查封的國民黨土地與建物價值僅約6.2億元，不足14.5億元，因此已另請新北分署、高雄分署持續查封國民黨黨產。（編輯：施燕飛/李亨山）1070514

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