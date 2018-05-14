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男性侵同學獲原諒 但涉他案無法緩刑

發稿時間：2018/05/14 14:27

最新更新：2018/05/14 14:27

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（中央社記者蕭博文台北14日電）童姓男子性侵女同學，事後獲得原諒，女方同意給予減刑及緩刑。但二審發現童男甫因酒駕遭判刑定讞，依法不得緩刑，以乘機性交罪判刑2年，最高法院今天駁回上訴定讞。

刑法規定，法院若判處被告2年以下徒刑，認為暫不執行為適當，可宣告緩刑，但前提是被告未曾因故意犯罪遭判有期徒刑，或曾因故意犯罪被判刑，但執行完畢後5年內未再故意犯罪遭判刑。

最高法院判決書指出，台灣高等法院台中分院於民國106年6月6日依乘機性交罪判處童姓男子2年徒刑，但童男在判決前即104年間因酒駕被判刑3月確定，因此不符緩刑要件。

判決書指出，童姓男子與被害女子是大學同學，104年5月間，童男到女同學外婆家吃消夜，因天雨獲女同學同意暫留該處，卻趁女同學熟睡性侵得逞。

被害女子被童男性侵犯行驚醒，當場表示抗拒與不滿，童男道歉後離去，女子則向友人哭訴遭性侵，在友人勸說下報警處理。

童姓男子辯稱兩情相悅，台中高分院二審認為，被害女子因此事產生創傷後壓力症候群，綜合審酌女子事發後向友人哭訴時所表現的憤怒、憂鬱情緒，及童男事後透過LINE向女子認錯等事證，認定童男罪證明確。

二審判決指出，童姓男子年輕氣盛未能克制情慾，造成女同學身心受創，但童男已賠償新台幣30萬元，女同學也具狀表明原諒，同意不再追究刑責，並同意法院給予減刑及緩刑。

二審審酌被害女子同意減刑，認為若處以童姓男子乘機性交罪的最輕刑度3年仍嫌過重，依法酌減改判2年，但因不符緩刑要件，而未宣告緩刑。

案經上訴，最高法院今天駁回，全案定讞。（編輯：方沛清）1070514

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